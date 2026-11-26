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Le ultime sulle condizioni di Gonçalo Ramos dopo il cambio nell'intervallo di Olympiacos-Milan: come sta l'attaccante rossonero.

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Il Milan che esce dal Pireo ad Atene con una clamorosa rimonta da 2-0 a 4-2 in casa dell'Olympiacos può sorridere per le tante buone notizie arrivate e che vanno oltre alla vittoria e ai tre punti che rimettono in corsa i rossoneri in chiave qualificazione ai playoff del torneo.

Dall'ennesimo goal di Cisse alla prestazione top di Hutchinson e alla conferma in zona goal di Pulisic e Moreira, Ruben Amorim può sicuramente essere soddisfatto del secondo tempo dei suoi. Una seconda frazione in cui, però, non ha potuto essere in campo Goncalo Ramos, sostituito insieme a Estupinan nel corso dell'intervallo e con la partita ferma sull'1-0 in favore dei greci. Ma se per l'esterno la scelta è stata tecnica, per il portoghese è legata ad un problema accusato nel corso del primo tempo.

LA CONFERMA DI AMORIM: "SENTIVA DOLORE" - Intervistato da Sky nell'immediato post-partita della gara, Ruben Amorim ha specificato che la scelta di sostituire Ramos con Pulisic - spostando ancora una volta Alphadjo Cisse nel ruolo di falso 9 - non è stata dettata dalla volontà di modificare qualcosa a livello tecnico-tattico, bensì è stata una scelta forzata: "No, non ho cambiato io la partita con il cambio. Ramos è uscito perché aveva dolore, il cambio era un cambio obbligato".

COS'È SUCCESSO - Ramos, va detto, non arriva da un momento di forma fisica strepitosa e, già nel corso della vittoria contro il Frosinone, era stato sostituito su richiesta del compagno Rabiot per un problemino al polpaccio poi puntualmente rientrato. Oggi il forfait non è arrivato ufficialmente per un problema muscolare, ma bensì per una forte contusione, una botta, subita nel corso del primo tempo. Ramos era andato via in dribbling sull'ex-difensore dell'Inter Lorenzo Pirola che, entrando lo stesso sul giocatore, lo ha steso con una dura entrata sulla tibia. Ramos ha continuato sul dolore, zoppicando leggermente fino al cambio all'intervallo.

SARÀ VALUTATO DOMANI - Una mossa che potrebbe essere stata di prudenza, ma che porterà inevitabilmente il Milan a rivalutare il giocatore nella giornata di domani, con degli accertamenti che verranno svolti a Milanello. La sua presenza è infatti fondamentale per il proseguo della stagione dei rossoneri e non sarà lasciato nulla al caso.