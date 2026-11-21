Vergara ha abbandonato il terreno di gioco del Maradona tra gli applausi del pubblico di casa ma soprattutto in lacrime: segno che l'infortunio è reale, serio e potrebbe complicare la vita del giocatore della Nazionale nelle prossime settimane.
L'INFORTUNIO DI VERGARA
Vergara è stato schierato titolare da Allegri come seconda punta, al fianco di Hojlund, venendo preferito a Noa Lang. Ha approcciato bene la partita contro il Torino, ma dopo 10 minuti ha sentito tirare alla coscia sinistra chiedendo immediatamente il cambio: si tratta dunque di un guaio muscolare.
Toccante l'immagine dell'ex giocatore della Reggiana in lacrime prima di dover abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Allegri ha inserito Kevin De Bruyne, lasciato inizialmente in panchina e andato a posizionarsi proprio al fianco di Hojlund.
ATTESA PER GLI ESAMI
Nei prossimi giorni Vergara si sottoporrà agli inevitabili accertamenti strumentali, che definiranno con precisione l'entità dell'infortunio riportato nel primo tempo contro il Torino.
In attesa degli esami, e considerate le immagini di quel che è successo al Maradona, sembra intanto essere scontata l'assenza di Vergara dalla prossima partita del Napoli: il big match in casa del Manchester City per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League, in programma martedì sera.
Lo stop del talento nel giro della Nazionale, naturalmente, rischia di essere ben più lungo. L'ennesimo problema per il Napoli e per Allegri, che incrociano le dita sperando se non altro nel buon esito degli esami.
Deposita €200, ricevi €50 in azioni Anthropic.
Anthropic è quotata in Borsa possiedine una parte anche tu.
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.