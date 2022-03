Infortunio per Romagnoli nel derby: risentimento all'adduttore e cambio obbligato

Il derby di Alessio Romagnoli è durato appena 25 minuti. Il centrale difensivo del Milan è stato costretto al cambio a causa di un risentimento all'adduttore della gamba sinistra, rimediato dopo un grande anticipo di testa su Dzeko a un passo dalla porta di Maignan.

Romagnoli ha immediatamente chiesto il cambio e Pioli l'ha accontentato: al suo posto è entrato Kalulu, che è andato a fare coppia con Tomori al centro della retroguardia rossonera.

Una defezione importante per il Milan, a maggior ragione con un calendario che propone la sfida al vertice con il Napoli, in programma domenica 6 marzo allo 'Stadio Maradona'.

E proprio in quest'ottica, con appena quattro giorni a disposizione, il recupero del centrale romano per il big match in nel capoluogo campano sembra assai complicato.

Sempre più probabile, a questo punto, l'impiego di Kalulu dal primo minuto contro Osimhen e compagni, al fianco di Tomori.