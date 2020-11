Infortunio per Robertson al ginocchio: Liverpool senza difesa contro l'Atalanta

Si ferma in Nazionale anche Andy Robertson: il terzino del Liverpool è alle prese con un problema al tendine del ginocchio. Liverpool in emergenza.

Si complicano le cose per il di Klopp in vista della prossima sfida di contro l': si ferma anche Andy Robertson in Nazionale, il laterale scozzese non è sceso in campo contro la Slovacchia a causa di un problema al tendine del ginocchio.

Si allunga dunque la lista degli indisponibili nelle fila 'Reds': Klopp dovrà inventarsi una difesa completamente inedita contro i nerazzurri di Gasperini, dovendo già fare a meno di Van Dijk, Alexander-Arnold, Joe Gomez e Fabinho.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', non sembra tuttavia un infortunio preoccupante quello di Robertson, che aveva ammesso di aver chiuso in condizioni fisiche precarie la sfida vinta con la di qualificazione ai prossimi Europei.