Raspadori non è stato convocato per la trasferta del Via del Mare a causa di un infortunio. A comunicarlo è stata l'Atalanta sul proprio sito ufficiale, spiegando nel dettaglio il motivo dell'assenza dell'ex attaccante di Sassuolo, Napoli e Atletico Madrid.
IL COMUNICATO DELL'ATALANTA
"Giacomo Raspadori - è il bollettino nerazzurro con le condizioni di Raspadori - non prenderà parte alla trasferta di Lecce, a scopo precauzionale, in seguito a un sovraccarico dei flessori della coscia destra".
Per il giocatore nerazzurro si tratta dunque di un infortunio di tipo muscolare.
I TEMPI DI RECUPERO
Quella comunicata dall'Atalanta è una prima diagnosi, che verrà approfondita nei prossimi giorni. Le condizioni di Raspadori verranno rivalutate, ma intanto, come detto, è già decisa la sua assenza per la partita contro il Lecce di lunedì 30 novembre.
La speranza di Raspadori è quella di poter rimettersi a disposizione di Sarri per la prossima partita di campionato dell'Atalanta: quella che la formazione nerazzurra disputerà in casa della Lazio domenica 6 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 15.
Ciò, naturalmente, non può essere dato per scontato: dipenderà come detto dalla rivalutazione che nei prossimi giorni verrà fatta delle condizioni di Raspadori.
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