Infortunio per Rabiot: lesione del retto femorale, nuovi esami tra 10 giorni

Adrien Rabiot si ferma a causa di un problema muscolare: non ancora definiti i tempi di recupero, ma l'inizio del campionato è a forte rischio.

Dopo Arthur, anche Adrien Rabiot si ferma. Il centrocampista francese, come annunciato dalla Juventus nel report quotidiano sull'andamento degli allenamenti alla Continassa, ha rimediato un problema muscolare piuttosto serio.

Il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale:

"Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

Una pessima notizia per Allegri e per lo stesso Rabiot, tornato ad allenarsi da pochi giorni dopo le vacanze post Europeo. Come precisato dalla Juventus, i tempi di recupero non sono ancora stati stabiliti: è possibile, però, che l'ex PSG salti l'inizio della Serie A, in programma nel weekend del 22 agosto.

Proprio tre giorni fa, sabato, Rabiot ha fatto il proprio esordio stagionale con la maglia della Juventus: Allegri l'ha schierato dall'inizio nella gara contro il Monza, valida per il Trofeo Berlusconi, sostituendolo a una ventina di minuti dalla fine con il giovane Miretti.