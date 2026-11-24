Colpa di un infortunio muscolare che ha costretto l'ex centrocampista di Tottenham e Real Madrid a fermarsi. A farlo sapere è stato il Milan, che ha confermato che Modric salterà certamente la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos, in programma nel tardo pomeriggio di giovedì.
L'INFORTUNIO DI MODRIC
Modric ha rimediato un infortunio muscolare, come già accennato: nello specifico, si tratta di un risentimento al retto femorale della gamba destra. Gli esami hanno dunque evidenziato l'assenza di lesioni.
Il campione croato ha rimediato il guaio muscolare proprio nelle battute finali di Milan-Frosinone, partita nella quale è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto.
QUANDO TORNA MODRIC
L'infortunio non è considerato così serio, tanto che Modric dovrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per una decina di giorni circa, facendo così il proprio ritorno a disposizione di Amorim all'inizio di dicembre.
La speranza del Milan, come spiegato da Sky Sport, è quella di riavere in campo l'ex Real Madrid per la partita contro il Parma del 6 dicembre, che allo stesso modo si giocherà a San Siro.
QUANTE PARTITE SALTA MODRIC
Modric, con questo scenario, dovrebbe dunque saltare appena due partite: sicura la sua assenza giovedì contro l'Olympiacos, sarà con ogni probabilità out anche nel posticipo di campionato in programma lunedì 30 novembre in casa del Cagliari. Per poi tornare, appunto, contro il Parma il 6 dicembre.
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