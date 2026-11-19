📝 Bio: giornalista pubblicista classe 1987, vicentino, laureato nel 2010 in Scienze della Comunicazione e nel 2012 in Editoria e Giornalismo. Proprio nel 2012 sono stato accolto nella famiglia di GOAL, ricevendo l'opportunità di trasformare la grande passione che da sempre mi pervade, ovvero il calcio con il suo racconto scritto, in una professione.

Scrivere di pallone, per me, significa provare sempre a unire competenza, precisione e creatività. Aiutare chi legge a capire, fornire uno spunto di analisi e approfondimento, ma anche raccontare emozioni e svelare storie nascoste: questa è la mission che da sempre alimenta il mio spirito giornalistico.

Sono appassionatissimo di calcio sudamericano, e in particolare della magia esotica e lontana del futebol brasiliano. L'altra mia grande passione è il calcio di un tempo, specialmente degli anni 90: emozioni mai perdute nonostante le primavere che passano, e che riportano indietro a un'infanzia e a un'adolescenza fatta di pane e pallone.

🧠 Aree di competenza

Serie A

Calcio sudamericano

Calcio del passato

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