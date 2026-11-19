L'ex portiere della SPAL si è fatto male durante l'allenamento odierno, rimediando la frattura di una vertebra lombare. E il suo stop non sarà breve.
IL COMUNICATO DEL NAPOLI
Questo è il bollettino diramato dal Napoli sul proprio sito con le condizioni di Meret:
"Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
I TEMPI DI RECUPERO
I tempi di recupero non sono stati ufficializzati dal Napoli, ma Meret dovrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per diverse settimane, forse addirittura per due mesi.
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A prenderne il posto tra i pali sarà così l'altro portiere azzurro: Vanja Milinkovic-Savic, già schierato da Massimiliano Allegri in diverse partite tra campionato e Champions League proprio come aveva fatto nella scorsa stagione Antonio Conte dopo l'arrivo dal Torino del gigante serbo.
QUANDO TORNA MERET
Il rientro in campo di Meret potrebbe così avvenire nel 2027, nel mese di gennaio. La certezza è che l'anno corrente è a forte rischio per l'estremo difensore del Napoli.
QUANTE PARTITE SALTA MERET
Meret salterà diverse partite del Napoli, sia in campionato che in Champions League e in Coppa Italia. Al momento non è però possibile quantificarle con esattezza: dipenderà anche dall'evoluzione del calciatore durante i tempi di recupero che lo porteranno al rientro in campo.
Nel mese di gennaio del prossimo anno, il Napoli se la vedrà in sequenza con Parma, Cagliari, Udinese, Fiorentina, Como e Inter per quanto riguarda il campionato; Sabah e Viking saranno invece gli ultimi due avversari dei partenopei nella Fase Campionato di Champions League.
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