Infortunio per Marcus Thuram: rottura del legamento collaterale mediale

L'attaccante del Gladbach, seguito dall'Inter, si è infortunato contro il Bayer Leverkusen. L'attaccante francese rischia uno stop di diversi mesi.

La diagnosi non lascia scampo. Per Marcus Thuram si tratta di rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio che, verosimilmente, lo costringerà ai box per diversi mesi.

L'attaccante francese, finito nelle mire di mercato dell'Inter, si è infortunato nell'ultimo turno di campionato in Bundesliga nella sfida tra il suo Borussia M'Gladbach ce il Bayer Leverkusen dove è stato costretto ad abbandonare il campo dopo nemmeno venti minuti di gioco.

Il calciatore classe 1997 era uscito dal campo sulle sue gambe e dopo i primi trattamenti ricevuti a bordocampo si era fatta strada l'ipotesi di una semplice distorsione, ed invece l'esito degli esami strumentali ha presentato un conto piuttosto salato sia per lui che per la formazione tedesca.

A fronte di questo stop tutt'altro che preventivato, la pista Inter perde decisamente di consistenza con gli uomini di mercato nerazzurri pronti a virare sul duo Correa-Belotti con la speranza di regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi prima del gong fissato per il 31 agosto.