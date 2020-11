Infortunio per Mancini e per Veretout: piove sul bagnato per la Roma

Già in emergenza, la Roma perde nuovamente Mancini nel primo tempo di Napoli: guaio muscolare. All'intervallo sostituito anche Veretout.

La fortuna sarà anche cieca, ma come si suol dire è la sfortuna che ci vede benissimo. E a dirla tutta pare aver preso di mira la . Già in emergenza prima della gara di e nuovamente colpita da due infortuni durante il primo tempo del San Paolo: quelli di Gianluca Mancini e di Jordan Veretout.

L'ex difensore dell' era uscito malconcio contro il , domenica scorsa: risentimento all'adduttore. Per questo aveva saltato il Cluj giovedì. Tornato titolare, si è fermato nuovamente. Altro guaio muscolare e forfait inevitabile dopo appena 38 minuti: in campo al suo posto Juan Jesus per comporre la difesa a tre con Ibanez e Cristante, a loro volta non in perfette condizioni fisiche.

Pochi minuti più tardi è toccato a Vereotut. Altro infortunio, sempre di natura muscolare. Anche il francese pareva destinato a uscire immediatamente, ma Fonseca ha preferito attendere la conclusione del primo tempo per inserire Villar: meglio effettuare un riscaldamento completo, ha pensato il portoghese, che durante l'intervallo ha puntualmente effettuato anche la seconda sostituzione.

Altre squadre

Un doppio problema che va ad aggiungersi ai tanti già affrontati dalla Roma nelle ultime settimane, tra giocatori in infermeria per infortunio o colpiti dal Covid-19. Ne ha approfittato il Napoli, che ha giocato molto meglio portandosi in vantaggio grazie a una punizione di Insigne.