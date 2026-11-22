Quando Luka Modric serve un pallone, in transizione, Gonçalo Ramos al 51' di Milan-Frosinone sembra chiaro: il portoghese non sta bene. E non sta bene perché sin dal goal di Ardon Jashari non ha lanciato segnali molto positivi sul suo stato fisico. Eppure, poi, dopo qualche istante si lamenta di essere stato sostituito da Ruben Amorim.
Immagini che hanno sollevato diversi dubbi sui problemi fisici dell'attaccante del Milan, ma che sono state in fretta archiviate grazie anche all'impatto del subentrante Alphadjo Cisse, autore della rete del momentaneo 4-1. Certo è che lo stretching ripetuto di Gonçalo Ramos, che ha poi portato Amorim a sostituirlo in via preventiva, ha fatto pensare.
Ma quindi è stato cambiato per un infortunio? Cosa è successo e come sta Gonçalo Ramos? Proviamo a ricostruire la vicenda.
INFORTUNIO PER GONÇALO RAMOS IN MILAN-FROSINONE?
Riepiloghiamo: segna il Milan, al 48', con Jashari e Gonçalo Ramos si ferma e si allunga lamentando qualche fastidio al polpaccio. Pochi minuti dopo, e dopo un errore su un tocco palla, Amorim decide di sostituirlo, ma l'attaccante non ha preso benissimo i cambio, sostenendo di poter continuare.
Ruben Amorim, intervistato da 'Sky Sport' a fine partita, ha chiarito quanto successo: "Non possiamo perdere altri giocatori, abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell'Europa League, quindi è stato meglio toglierlo. Per noi non conta nulla, immagino non fosse contento ma io sono contento per lui, per il suo goal del 2-0 che ha fatto la differenza".
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📝 Bio: Nato a Catania, ma a Milano dal 2022. Giornalista con la valigia in mano e le cuffie alle orecchie (mai senza musica), a GOAL Italia dal 2021. A volte metto un po' di filosofia nei pezzi, e forse anche per questo vengo considerato un filo troppo "teorico", ma preferisco i sogni, pure quelli deludenti, alle emozioni disincantate di una realtà, quella sì, spesso deludente. Anche nel calcio.
Sostenitore "in prima linea" della superiorità del calcio moderno su quello nostalgico, rimarrei ore a guardare le finte di corpo di Sergio Busquets, ma finisco sempre per scrollare il feed social, lasciandomi distrarre dagli ultimi trend. Perché anche quello è far giornalismo.
Dicono che faccio troppi "giochini social" e pochi "servizi seri": può essere. Ma da quando sono diventato Multimedia Editor e Content Creator di 1vs1 la situazione è sfuggita di mano. Per fortuna.
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