Condividi Segui GOAL su Google

Quando Luka Modric serve un pallone, in transizione, Gonçalo Ramos al 51' di Milan-Frosinone sembra chiaro: il portoghese non sta bene. E non sta bene perché sin dal goal di Ardon Jashari non ha lanciato segnali molto positivi sul suo stato fisico. Eppure, poi, dopo qualche istante si lamenta di essere stato sostituito da Ruben Amorim.

Pubblicità

Immagini che hanno sollevato diversi dubbi sui problemi fisici dell'attaccante del Milan, ma che sono state in fretta archiviate grazie anche all'impatto del subentrante Alphadjo Cisse, autore della rete del momentaneo 4-1. Certo è che lo stretching ripetuto di Gonçalo Ramos, che ha poi portato Amorim a sostituirlo in via preventiva, ha fatto pensare.

Ma quindi è stato cambiato per un infortunio? Cosa è successo e come sta Gonçalo Ramos? Proviamo a ricostruire la vicenda.

INFORTUNIO PER GONÇALO RAMOS IN MILAN-FROSINONE?

Riepiloghiamo: segna il Milan, al 48', con Jashari e Gonçalo Ramos si ferma e si allunga lamentando qualche fastidio al polpaccio. Pochi minuti dopo, e dopo un errore su un tocco palla, Amorim decide di sostituirlo, ma l'attaccante non ha preso benissimo i cambio, sostenendo di poter continuare.

Ruben Amorim, intervistato da 'Sky Sport' a fine partita, ha chiarito quanto successo: "Non possiamo perdere altri giocatori, abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell'Europa League, quindi è stato meglio toglierlo. Per noi non conta nulla, immagino non fosse contento ma io sono contento per lui, per il suo goal del 2-0 che ha fatto la differenza".