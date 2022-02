Infortunio per Faraoni e Caprari: entrambi non convocati per Juventus-Verona

Giovanni Simeone, squalificato, non ci sarà. Ma l'assenza del Cholito, bomber principe del Verona, non è l'unica cattiva notizia per Igor Tudor, che a poche ore dalla sfida in casa della Juventus perde in un colpo solo sia Marco Davide Faraoni che Gianluca Caprari.

Sia l'esterno che il trequartista non fanno parte della lista dei convocati presentata dall'Hellas. Il primo a causa di una contusione alla caviglia sinistra, il secondo per un trauma distrattivo alla coscia destra. A completare l'elenco degli assenti, oltre agli infortunati di lungo corso Frabotta e Dawidowicz e a Hongla, impegnato in Coppa d'Africa, è il terzo portiere Pandur.

Un doppio problemone per Tudor, che dovrà modificare i propri piani, già complicati dall'assenza già menzionata di Simeone (pronto Kalinic, comunque decisivo prima della sosta contro il Bologna). Anche se i sostituti di Faraoni e Caprari, ruolo per ruolo, sembrano già essere decisi.

Sulla fascia destra del centrocampo a quattro del Verona toccherà con ogni probabilità a Fabio Depaoli, arrivato dalla Sampdoria durante la finestra invernale di calciomercato. A far coppia con Barak dietro a Kalinic dovrebbe essere invece Kevin Lasagna, peraltro in ballottaggio con lo stesso croato anche per il ruolo di prima punta.