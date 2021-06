Infortunio per Dembele: si chiude Euro 2020 per l'esterno del Barcellona che lascia il ritiro

L'esterno offensivo di proprietà del Barcellona abbandona la rassegna continentale dopo l'infortunio patito nel match contro l'Ungheria.

Didier Deschamps fa i conti con la prima importante defezione a Euro 2020. Il Ct transalpino perde per infortunio Ousmane Dembèlè, costretto a lasciare il ritiro della Francia dopo il problema al tendine del ginocchio destro patito nel secondo tempo della sfida contro l'Ungheria.

Si chiude, dunque, la rassegna continentale per il calciatore di proprietà del Barcellona che dopo aver esordito in pieno recupero contro la Germania, era poi sceso in campo nella mezz'ora finale del match di Budapest prima di alzare bandiera bianca causa infortunio.

Il calciatore classe 1997 si è sottoposto agli esami strumentali di rito nella giornata di domenica, i quali hanno confermato la lesione trattabile con tempistiche non compatibili con il proseguo del torneo.

Da qui lo scontato finale: Ousmane Dembele abbandona il ritiro transalpino e chiude definitivamente la sua sfortunata esperienza a Euro 2020.