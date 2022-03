Infortunio per de Vrij durante Liverpool-Inter: affaticamento al polpaccio sinistro

La partita di Stefan de Vrij è durata appena 45 minuti. Poi, il centrale dell'Inter ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il primo tempo, rimanendo negli spogliatoi di Anfield senza rientrare in campo per il secondo tempo della sfida contro il Liverpool.

Un problema muscolare ha stoppato de Vrij, sostituito da Inzaghi con Danilo D'Ambrosio. Le condizioni fisiche dell'olandese sono state in seguito comunicate nel dettaglio dall'Inter:

"Stefan De Vrij sostituito alla fine del primo tempo di Liverpool-Inter a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro".

🖊️ | NOTA



Stefan De Vrij sostituito alla fine del primo tempo di Liverpool-Inter a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro#LiverpoolInter #UCL #FORZAINTER ⚫️🔵 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 8, 2022

Da capire ora quanto dovrà stare a riposo de Vrij, anche in vista dei prossimi impegni in campionato. La speranza dell'Inter, naturalmente, è che non si tratti di nulla di più serio. Gli esami più approfonditi delle prossime ore, in questo senso, potranno dare un quadro più completo della situazione.