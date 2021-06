Infortunio per Chiellini contro la Svizzera: il capitano azzurro sostituito da Acerbi

Problema muscolare per Chiellini nel corso del primo tempo contro la Svizzera. Il capitano azzurro è stato sostituito dal laziale Acerbi.

Giorgio Chiellini si è infortunato nel corso del primo tempo contro la Svizzera. Il capitano azzurro - che pochi minuti prima si era visto annullare un goal dopo il check del VAR - è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco sostituito da Francesco Acerbi .

Un altro intoppo per Roberto Mancini che dopo il recente problema occorso a Florenzi e la convalescenza di Verratti rischia ora di dovere fare i conti con un'altra defezione pesante in vista del proseguo del torneo.

L'Italia, dopo l'impegno contro gli elvetici, tornerà in campo domenica contro il Galles.

Per il numero 3 della Juventus una serata davvero sfortunata. Non il modo migliore per festeggiare il nuovo primato personale in azzurro: con i 26' minuti disputati contro la nazionale di Petkovic, l'ex Livorno e Fiorentina tocca quota 14 presenze agli Europei, diventando il giocatore di movimento dell'Italia con il maggior numero di gettoni nel torneo continentale.