Infortunio per Bernardeschi: lesione muscolare, nuovi controlli tra 15 giorni

Federico Bernardeschi ha riportato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Nuovi controlli tra 15 giorni.

Andrea Pirlo non potrà contare su Federico Bernardeschi per l'inizio del campionato. Il numero 33 della infatti ha riportato un infortunio in Nazionale e non sarà a disposizione per qualche settimana.

Gli esami al quale si è sottoposto Bernardeschi, una volta rientrato a , hanno evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra".

Il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli tra quindici giorni e solo allora saranno più chiari i tempi di recupero ma, quasi certamente, Bernardeschi salterà la prima di campionato contro la e difficilmente sarà a disposizione sette giorni dopo a .

Altre squadre

La speranza di Pirlo è quella di recuperare Bernardeschi per la terza giornata di campionato quando allo 'Stadium' arriverà il .