L'infortunio di Osimhen: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro

Esami medici dopo la partita col Liverpool per Victor Osimhen: rilevata una lesione di 2° grado del bicipite femorale destro.

Brutta notizia per Luciano Spalletti e i tifosi del Napoli: alla gioia per lo straripante successo sul Liverpool si oppone l'amarezza per l'infortunio occorso a Victor Osimhen, costretto a lasciare il campo di gioco del 'Maradona' durante il primo tempo.

In un primo momento si era parlato di "risentimento muscolare alla coscia destra", senza alcun riferimento ad un problema più serio, rilevato dagli esami medici a cui si è sottoposto il nigeriano nella mattinata di oggi.

"Come da programma, Victor Osimhen - si legge nel comunicato pubblicato dal Napoli - si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

L'attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie".

Per Osimhen, non al meglio già prima della sfida con la squadra di Klopp, il ritorno a disposizione di Spalletti avverrà sicuramente dopo la sosta di fine settembre e sarà inevitabilmente legato all'evoluzione delle sue condizioni che dovranno essere gioco forza rivalutate. Niente Spezia e Milan in campionato, oltre alla trasferta europea in Scozia coi Rangers. L'ex Lille dovrebbe saltare anche i match con Torino e Cremonese, oltre alle due sfide con l'Ajax.

Per sostituirlo, nelle prossime partite, l'allenatore partenopeo si affiderà a uno tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: in rampa di lancia c'è proprio il 'Cholito', fresco di primo goal in Champions e con la maglia del Napoli, senza sottovalutare a priori la candidatura - comunque molto forte - dell'ex Sassuolo.

Per quanto riguarda i Mondiali, invece, Osimhen non ha nessuna necessità impellente di rientrare in tempo, in quanto la Nigeria non ha staccato il pass per la partecipazione alla rassegna iridata in programma in Qatar tra novembre e dicembre.