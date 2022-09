Infortunio nel riscaldamento per Dybala: contro l'Atalanta gioca Matic

Titolare anche contro l'Atalanta, Paulo Dybala ha avvertito un problema al flessore in extremis: dentro Matic, con Pellegrini trequartista.

Paulo Dybala deve fermarsi per la prima volta dal suo arrivo a Roma. Ed è un infortunio piuttosto pesante, perché impedirà al campione argentino, inizialmente inserito negli undici titolari da José Mourinho, di sfidare l'Atalanta nella gara delle 18.

Problema nel riscaldamento per Dybala, come riportato inizialmente da DAZN e confermato dalla Roma. Un fastidio al flessore della gamba sinistra, per la precisione. L'ex bianconero, che era sceso sul terreno di gioco dell'Olimpico assieme ai compagni di squadra, è così rientrato negli spogliatoi. Al suo posto giocherà Nemanja Matic, che sarebbe dovuto partire dalla panchina.

La notizia è stata successivamente confermata dalla Roma con un breve tweet:

"Dybala si ferma durante il riscaldamento. Al suo posto scenderà in campo Matic".

Il serbo farà dunque coppia con Cristante in mezzo al campo, con Pellegrini spostato qualche metro più avanti, nel ruolo di trequartista. Niente da fare, dunque, per coloro che speravano di assistere ai duetti tra Dybala e Nicolò Zaniolo alle spalle di Abraham: proprio nel giorno in cui l'ex interista ritrova la titolarità in campionato dopo l'infortunio alle spalla rimediato contro la Cremonese, l'argentino è costretto a fermarsi.

La buona notizia, per la Roma, è che la stagione dei club si fermerà ora per un paio di settimane per far spazio alle Nazionali. Con la speranza, dal punto di vista giallorosso, che il problemino muscolare di Dybala non si trasformi in qualcosa di più serio.