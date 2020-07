Infortunio Nainggolan più grave del previsto: "Potrebbe anche aver finito la stagione"

Il tecnico del Cagliari, Zenga, dovrà rinunciare al giocatore belga per la Sampdoria, ma in dubbio anche il resto delle gare di campionato.

Superata la quota 40 e dunque in teoria raggiunta anche la salvezza, il proverà a fare più punti possibili per chiudere il campionato con una più alta posizione. Potrebbe però farlo senza avere a disposizione Radja Nainggolan, sicuramente out per la gara contro la .

Il problema al polpaccio rimediato nell'ultima gara contro il , pareggiata 0-0 alla Sardegna Arena, è risultato essere un poì più problematico del previsto, viste le dichiarazioni di Walter Zenga nella conferenza stampa pre-Sampdoria. Grossi dubbi, insomma, sui prossimi match:

“Nainggolan ha fatto gli esami e so che non potrò convocarlo. Aspetto di saperne di più”.

Sicura l'assenza contro i blucerchiati, Nainggolan potrebbe aver finito la stagione, visto e considerando una 2019/2020 che finirà tra sole due settimane e mezzo:

"Radja potrebbe saltare una gara sola o aver finito la stagione con un lungo stop, non lo so. Rinunciare a Nanggolan è un macigno, ma la squadra ora sa sopperire con altre situazioni di coraggio e consapevolezza".

Trascinatore del Cagliari durante questa stagione, sopratutto durante il periodo che vedeva i rossoblù in piena zona prima della discesa verticale in inverno, Nainggolan è come noto in prestito dall' e il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano dalla Sardegna.

Se il problema al polpaccio lo terrà fuori per tutta l'ultima parte di stagione, quella contro il Lecce potrebbe essere dunque in teoria l'ultima partita col Cagliari prima del ritorno all'Inter, con eventuale conferma in nerazzurro o nuova cessione in o all'estero. Con il suo amato team rossoblù che rimane comunque una possibilità per il 2020/2021.

Prima di tutto, la speranza dei tifosi del Cagliari è che quella contro la Sampdoria possa essere l'unica gara senza Nainggolan. Per ora, ancora il loro Ninja.