Infortunio per Musso: lascia il ritiro dell'Argentina

Pessima notizia per l'Argentina e l'Udinese: infortunio occorso a Juan Musso che sta rientrando in Italia dal ritiro dell'Albiceleste.

La pausa dedicata alle nazionali miete la sua prima vittima: stavolta è il turno di Juan Musso, convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per i primi match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro e .

Secondo quanto appreso da 'TNT Sports', il portiere di proprietà dell' ha subìto un infortunio di cui non si conosce l'esatta entità, che ad ogni modo non gli permetterà di essere a disposizione.

In sua sostituzione è stato chiamato Jeremias Ledesma, attualmente in forza al Cadice con cui ha ben impressionato dopo essere arrivato in prestito dal Rosario Central.

Nelle prossime ore si saprà certamente di più in merito alle condizioni fisiche di Musso, già di ritorno in dove sarà visitato accuratamente dai medici dell'Udinese. Le prime indiscrezioni parlano di rottura del menisco che, se confermata, lo terrebbe lontano dai campi per almeno un mese.