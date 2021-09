Infortunio Muriel: quando torna e quante partite salta

Il colombiano, bomber dell'Atalanta, sarà costretto a rimanere ai box per le prossime sfide ufficiali della Dea.

Sia da subentrato, sia da titolare, Luis Muriel ha trovato la propria dimensione all'Atalanta, diventando devastante sotto Gasperini. Tra i più decisivi attaccanti della Serie A, il colombiano è fondamentale nelle turnazioni del tecnico bergamasco.

Muriel, però, si è dovuto fermare a settembre per un infortunio non di poco conto, che lo porterà a rimanere fuori per un po' di tempo. Reparto offensivo dell'Atalanta decisamente importante, ma notevolmente indebolito dall'assenza dell'ex Lecce.

L'INFORTUNIO DI MURIEL

L'attaccante colombiano si è sottoposto agli esami di routine l'8 settembre per un problema muscolare. Si temeva uno stop di diverse settimane, e di fatti il comunicato ufficiale dell'Atalanta non ha lasciato molti dubbi:

Muriel dovrebbe rimanere fermo per circa un mese.

QUALI PARTITE SALTA MURIEL

In goal alla prima giornata di campionato e in campo anche per la seconda, senza reti, Muriel non sarà a disposizione di Gasperini per le gare di settembre. Ergo, out per la sfida interna contro la Fiorentina, così come per la trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Muriel salterà inoltre le sfide di campionato contro Salernitana, Sassuolo e soprattutto Inter, partita di San Siro del 25 settembre. Fuori casa anche l'esordio casalingo stagionale di Champions contro lo Young Boys, potrebbe dire addio anche al match di inizio ottobre contro il Milan.

QUANDO TORNA MURIEL?

Il ritorno di Muriel dovrebbe avvenire a inizio ottobre, ovvero nei giorni in cui l'Atalanta sfiderà il Milan. Il 3 ottobre si potrebbe rivedere in panchina, ma è impossibile fare previsioni a così tanta distanza dall'incontro contro i rossoneri, a San Siro.

Più probabile rivedere Muriel il 17 ottobre in terra toscana, nel match tra Empoli e Atalanta valido per l'ottavo turno di Serie A.