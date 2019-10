Infortunio Mkhitaryan, è lesione tendinea all'adduttore: out 3 settimane

Uscito anzitempo a Lecce, Henrikh Mkhitaryan tornerà in campo solo dopo la sosta: l'armeno ha rimediato un infortunio muscolare.

Le notizie che arrivano dall'infermeria preoccupano Fonseca: dopo Pellegrini, la dovrà fare a meno anche di Henrikh Mkhitaryan. Il comunicato della società è chiaro e il trequartista armeno starà fuori dai campi per almeno tre settimane per via di una lesione tendinea all'adduttore. Uscito dolorante al 87° della partita contro il , il giocatore arrivato in estate a Roma in prestito dall' è stato sottoposto a degli esami per comprendere l'entità dell'infortunio, come comunicato dal club giallorosso.

"Lesione tendinea all'adduttore per Henrikh Mkhitaryan. Tempi di recupero stimati sulle tre settimane".

Mkhitaryan salterà sicuramente la sfida di di giovedì sera e la partita contro il di domenica pomeriggio, dove Fonseca potrà contare solamente su Zaniolo e Kluivert per le ali della Roma. Il calciatore armeno dovrebbe tornare arruolabile, dopo la sosta delle nazionali, per la trasferta contro la o al massimo per il big match contro il .

La stagione di Mkhitaryan con la maglia giallorossa era iniziata nel migliore dei modi, conquistando tifosi e ambiente romanista con prestazioni di livello e uno spiccato feeling con Dzeko. Il suo infortunio può complicare la crescita della Roma nelle prossime settimane, in cui Fonseca non potrà usufruire di un ampio turnover sulle fasce, sovraccaricando gli esterni giallorossi.