Infortunio Milinkovic-Savic, il medico della Lazio: "C'è lesione"

Milinkovic-Savic ha riportato una lesione di primo grado all'adduttore. Ad annunciarlo è stato il medico sociale della Lazio. Out almeno 2 settimane.

Si è rivelato più grave del previsto l'infortunio occorso a Milinkovic-Savic nel corso di Lazio-Empoli.

La conferma arriva direttamente dal medico sociale della Lazio, Fabio Rodia.

"Per quanto concerne Milinkovic non ci sono buone notizie. Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Il serbo ha iniziato un trattamento specifico, con tutte le opportune cure del caso”.

Per infortuni di questo tipo i tempi di recupero sono di circa 15 giorni. Questo significa che Milinkovic-Savic salterà sicuramente la sfida di Europa League col Siviglia e quella col Genoa, con l'obiettivo di rientrare in tempo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan.

Positive invece le notizie riguardo Correa, Luis Alberto ed Immobile, che però non è ancora tornato ad allenarsi.