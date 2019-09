Infortunio Messi, è elongazione all'adduttore: Inter a rischio

Il Barcellona comunica le condizioni di Leo Messi, uscito durante la gara col Villarreal. Resta in dubbio la presenza dell'argentino contro l'Inter.

A 24 ore circa di distanza dall'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nell'intervallo di - , ecco il responso riguardante Lionel Messi. Lo ha comunicato il club azulgrana sul proprio sito ufficiale.

"Il giocatore della prima squadra Leo Messi ha rimediato un'elongazione all'adduttore della coscia sinistra. Dovrà rimanere a riposo e la sua evoluzione ne determinerà la disponibilità".

Non comunicati, dunque, i tempi di recupero che Messi dovrà necessariamente osservare. Anche se è naturale pensare che la gara contro l' , valevole per la seconda giornata dei gironi di , possa essere considerata a rischio.

Messi, intanto, salterà certamente la sfida che il Barcellona affronterà sabato pomeriggio in casa del (calcio d'inizio alle 16). Per l'Inter, come detto, si vedrà. I nerazzurri attendono ulteriori novità provenienti dalla .