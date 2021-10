Infortunio Maksimovic: quando torna e quante partite salta

Il difensore del Genoa dovrà stare fermo per le prossime gare della formazione ligure.

Ha lasciato il Napoli nella sessione estiva di calciomercato per provare ad essere maggiormente protagonista da titolare, in Serie A. Scelto dal Genoa, Nikola Maksimovic è una prima scelta per Ballardini in questa stagione, ma il suo autunno non inizia nel migliore dei modi.

Il centrale serbo, infatti, deve fare i conti con un problema fisico che lo costringerà a saltare le prossime gare del Genoa in campionato. Per Ballardini tutto da rifare in difesa realetivamente alle partite rossoblù previste nel mese di ottobre.

L'INFORTUNIO DI MAKSIMOVIC

Nella giornata di sabato 9 ottobre, il Genoa ha pubblicato una nota ufficiale relativamente all'infortunio patito da Maksimovic in allenamento con i rossoblù, in vista della sfida dell'ottavo turno di campionato:

"Lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore"

QUALI PARTITE SALTA MAKSIMOVIC

L'infortunio di Maksimovic lo terrà fuori sicuramente per tutto ottobre e novembre. Dunque l'ex Napoli non sarà a disposizione di Ballardini per le partite che il Genoa giocherà contro Sassuolo, Torino, Spezia, Venezia, Empoli e Roma. Da qui si valuterà l'eventuale ritorno prima del previsto o più avanti nella stagione.

QUANDO TORNA MAKSIMOVIC?

Un tale infortunio terrà fuori Maksimovic fuori tra i 45 e i 60 giorni. Probabile un suo ritorno in campo a fine novembre o a inizio dicembre, ma servirà valutare l'andamento del recupero per capire in che data esatta il Genoa potrà averlo nuovamente a disposizione.