Infortunio Maignan in Francia-Turchia, il portiere del Milan è uscito all'intervallo: le sue condizioni e quando torna

Condividi Segui GOAL su Google

Infortunio per il portiere e capitano del Milan: è costretto a uscire all'intervallo di Francia-Turchia.

Pubblicità

Tegola per il Milan. Il portiere e capitano Mike Maignan si è infortunato durante il primo tempo della sesta giornata di Nations League. In campo per difendere la porta della sua Francia, l'ex Lille ha patito un infortunio alla coscia destra, come riporta L'Equipe.

Per questo motivo durante l'intervallo è stato costretto a uscire con la gara ferma sul risultato di 0-0. Al suo posto è entrato Restes,

Da capire le condizioni del portiere rossonero la cui presenza per le prossime gare del Milan è ora a rischio.