Infortunio per Lukaku: risentimento muscolare, salta la Cremonese e forse anche il derby

L'attaccante belga ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra in allenamento: out contro la Cremonese, a forte rischio per il derby.

Non solo la sconfitta contro la Lazio: ad assorbire i pensieri di Simone Inzaghi e dei tifosi dell'Inter è anche l'infortunio rimediato da Romelu Lukaku nell'allenamento odierno, a due giorni dal ritorno in campo. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il bomber belga ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo renderà sicuramente indisponibile per la sfida casalinga con la Cremonese, in programma martedì sera alle 20:45. Un ulteriore controllo è previsto per la giornata di lunedì, anche se sono ridotte ad un lumicino le speranze del popolo nerazzurro di vedere Lukaku all'opera in occasione del sentitissimo derby col Milan di sabato 3 settembre. La sua presenza nella stracittadina milanese, ad oggi, è da considerare a fortissimo rischio, con poche possibilità di un recupero lampo che regalerebbe a Inzaghi la disponibilità del suo attaccante principe. Senza dimenticare l'imminente esordio in Champions League, previsto il 7 settembre a San Siro contro il temibile Bayern Monaco. Primo intoppo stagionale per Lukaku, autore di un goal e di un assist in queste prime tre giornate: all'Olimpico di Roma è invece rimasto a secco, prima di uno stop che in casa Inter non si sarebbero mai augurati. Scelti da Goal Sorteggio gironi Champions: tutte le informazioni

