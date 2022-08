L'attaccante belga ha riportato una distrazione alla coscia sinistra, le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana.

L'Inter ha comunicato ufficialmente l'esito degli esami di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi durante l'allenamento di domenica a causa di un problema muscolare.

"Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

L'attaccante belga quindi salterà ovviamente il match infrasettimanale contro la Cremonese ma anche il derby di Milano e la super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il rientro di Lukaku infatti è previsto tra circa venti giorni, probabilmente contro l'Udinese o qualche giorno prima in Champions League contro il Viktoria Plzen. Ma non è escluso che possa slittare a dopo la sosta per le nazionali.

Un bel problema per Simone Inzaghi che nelle prossime settimane potrà quindi contare solo su Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Lukaku ha finora segnato un goal nelle prime tre giornate di campionato, contro il Lecce, restando invece a secco contro Spezia e Lazio. In particolare a Roma la sua prestazione è stata ben al di sotto della sufficienza palesando una condizione fisica ancora molto lontana da quella ottimale. Ora poi ecco l'infortunio e lo stop che lo terrà fuori tre settimane.