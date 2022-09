Infortunio per Koundé in Nazionale: rischia di saltare la gara di Champions contro l'Inter

Il difensore del Barcellona si è infortunato nel corso di Francia-Austria al tendine del ginocchio: in dubbio per la gara di Champions con l'Inter.

Dopo la sosta, e precisamente tre giorni dopo la sfida di campionato contro la Roma, l'Inter si gioca tantissimo anche in Champions League ospitando il Barcellona a San Siro.

Una gara che può segnare - nel bene o nel male - il percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi. Le due squadre infatti si presentano all'appuntamento appaiate al secondo posto a quota tre punti in classifica.

I nerazzurri dopo il ko interno contro il Bayern hanno regolato 2-0 il Viktoria Plzen, mentre il Barcellona è stato sconfitto 2-0 in quel di Monaco dopo la scorpacciata casalinga contro i cechi.

C'è però chi rischia di non prendere parte alla gara di San Siro: stiamo parlando di Jules Koundé. Il difensore francese, infatti, si è infortunato in Nazionale nel corso del match vinto per 2-0 dai campioni del Mondo in carica contro l'Austria.

Il centrale blaugrana, prelevato in estate dal Siviglia, ha accusato un problema al tendine del ginocchio sinistro e dopo gli esami strumentali lascerà il ritiro transalpino.

Da capire, appunto, se l'infortunio patito lo costringerà a saltare l'impegno di Champions in quel di Milano.