Il centrocampista dell'Atalanta è uscito in barella dopo uno scontro di gioco con il centrocampista del Torino e della Polonia Karol Linetty.

È durata poco meno di 120 secondi la sfida di Nations League, valida per il quinto turno del Gruppo 4 della Lega 4, tra Polonia e Olanda per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta è uscito in barella in seguito ad uno scontro di gioco con Karol Linetty, calciatore del Torino e della nazionale polacca.

Nelle prime battute della gara di Varsavia, un contrasto aereo tra Koopmeiners e Linetty, apparentemente innocuo, ha mandato k.o. il centrocampista olandese.

Il calciatore del club orobico è caduto a terra mettendosi le mani sul volto, prima dell'intervento in campo dello staff medico della nazionale olandese. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un trauma cranico.

Dopo uno stop di quasi 4 minuti per permettere il soccorso a Koopmeiners, il centrocampista classe 1998 ha lasciato il campo in barella, tra gli applausi dello stadio di Varsavia. Al suo posto Steven Berghuis.