L'infortunio di Kjaer è gravissimo: danno legamentoso al ginocchio sinistro

L'esito più infausto, lo scenario che il Milan e ogni suo tifoso stavano disperatamente cercando di scacciare come un brutto sogno, è divenuto realtà: per Simon Kjaer, infortunatosi dopo una quarantina di secondi dall'inizio della sfida di ieri sera contro il Genoa, è danno legamentoso al ginocchio sinistro.

Nubi nerissime si erano addensate sull'ambiente milanista già quando, visibilmente sofferente e con le mani sul volto, Kjaer era stato costretto ad abbandonare il campo del Ferraris in barella. E ora, ecco la conferma di quanto più di qualcuno già aveva presagito. Gli esami svolti in mattinata alla clinica Columbus di Milano dall'ex centrale di Palermo, Roma e Atalanta, conclusi poco dopo le 10, non hanno lasciato speranza.

La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso.

L’intervento verrà effettuato domani, poi sarà il momento di ipotizzare quali potrebbero essere le tempistiche di recupero. Un colpo davvero brutto per il Milan, che perde il suo leader difensivo in una fase di stagione importante e con tanti impegni tra campionato e Champions League.