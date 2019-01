Infortunio Khedira, nuovo problema prima di Juventus-Chievo

Doveva essere titolare in Juventus-Chievo, ma Khedira ha accusato un nuovo problema al ginocchio che lo ha costretto al forfait.

Nuovi problemi fisici per Sami Khedira, che non ce l'ha fatta a scendere in campo per Juventus-Chievo.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il centrocampista tedesco era dato titolare alla vigilia, ma ha accusato un nuovo problema al ginocchio che lo ha costretto al forfait.

L'articolo prosegue qui sotto

Khedira sarà comunque in panchina con i compagni, ma è assai improbabile a questo punto che possa essere rischiato da Allegri.

Al suo posto spazio a Douglas Costa sulla fascia di centrocampo nel 4-4-2, con Emre Can e Matuidi in mezzo e Bernardeschi a destra.