Infortunio Kalinic, è lesione al bicipite femorale: stop di un mese

Il Verona perde Nikola Kalinic, vittima di un infortunio muscolare nei giorni scorsi. Si ferma anche Colley: guaio a un ginocchio, out 3 settimane.

"Lo abbiamo perso per un tempo non breve e mi dispiace tanto", annunciava Ivan Juric un paio di giorni fa a proposito di Nikola Kalinic, nemmeno convocato per la sfida contro il Parma. E i timori del tecnico croato si sono tramutati in realtà: l'infortunio dell'ex giallorosso è particolarmente serio.

"Lesione di primo-secondo grado del bicipite femorale della coscia destra": questo, come annuncia il sito ufficiale del Verona, è l'infortunio rimediato da Kalinic, costretto a fermarsi in allenamento.

Ma non è finita qui, perché deve rimanere ai box anche Ebrima Colley, titolare a sorpresa nel posticipo di ieri sera. L'ex atalantino, uscito forzatamente durante il match, è rimasto vittima di "postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale".

Nessuna ufficialità per quanto riguarda i tempi di recupero di Kalinic e di Colley. Secondo il Verona "non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica dei due calciatori".

In ogni caso, le stime parlano rispettivamente di tre settimane di stop per Colley e almeno quattro per Kalinic. Il primo dovrebbe dunque tornare a disposizione a inizio marzo e il secondo poco dopo, intorno alla metà del mese.