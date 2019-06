Infortunio per Insigne con l'Italia: tibia fasciata dopo uno scontro con Izzo

Anche Insigne si è dovuto fermare, lasciando anzitempo l'allenamento: l'attaccante del Napoli non sembra comunque a rischio per Grecia e Bosnia.

Matteo Politano, infortunatosi nei giorni scorsi, ha già dato forfait per la doppia sfida contro Grecia e Bosnia. Ma i problemi, per Roberto Mancini e per l' , non finiscono qui: neppure Lorenzo Insigne è nelle migliori condizioni fisiche.

Colpa di uno scontro con Armando Izzo capitato durante l'allenamento andato in scena ieri pomeriggio, che ha costretto l'attaccante del a lasciare anzitempo la seduta. Insigne è successivamente riapparso con la tibia destra coperta da una fasciatura.

In attesa che venga comunicata con precisione l'entità dell'infortunio rimediato da Insigne, le prime sensazioni sono comunque buone: secondo 'Sportmediaset' l'azzurro non sembrava particolarmente dolorante, tanto da mostrarsi sereno e firmare autografi ai tifosi dell'Italia presenti a Coverciano.

Insigne, insomma, avrebbe abbandonato l'allenamento unicamente per precauzione e potrebbe dunque essere abile e arruolabile in vista delle due gare che attendono l'Italia: quella di Atene contro la Grecia, in programma sabato sera, e quella di tre giorni più tardi contro la a .

In caso di recupero, così come appare probabile, a Insigne sarà consegnata una maglia da titolare nel tridente azzurro. Assieme a lui potrebbe toccare a Quagliarella e a Chiesa, con possibile spostamento di Bernardeschi nel ruolo di mezzala.