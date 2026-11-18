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Proprio nel suo momento migliore, Alieu Njie si ferma a causa di un infortunio. L'esterno svedese si è fatto male al debutto in Nazionale e adesso tiene in ansia la Fiorentina, che spera di non perderlo per troppo tempo.

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LO STOP IN NAZIONALE

Njie ha giocato da titolare la sua prima partita con la maglia della Svezia in Nations League contro la Polonia.

71 minuti di buon livello, il contributo all'azione del goal di Larsson e poi l'improvviso stop. L'esterno della Fiorentina ha infatti chiesto il cambio dopo aver accusato un dolore alla coscia.

"HO PRESO UN COLPO"

In un primo momento, Njie ha escluso problematiche muscolari, parlando di semplice 'colpo' subito.

"Ho preso un colpo alla coscia, avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima partita".

Gli esami chiariranno se si tratta di questo o se c'è qualcosa di più. Rimane il fatto che Njie rischia di non esserci per la sfida col Monza di lunedì alla ripresa del campionato.

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IN UN MOMENTO TOP

La speranza, per la Fiorentina, è quella che Njie possa recuperare in tempi brevi, anche perché nelle ultime partite era stato il vero valore aggiunto della Viola.

Tre goal consecutivi e un assist tra Atalanta, Sassuolo e Juventus. Un momento d'oro per l'ex Torino, che proprio adesso, dopo aver pure raggiunto la Nazionale, è costretto a fermarsi.