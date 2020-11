Infortunio Ibrahimovic, Bonera: "Di solito non esce dal campo... "

Daniele Bonera, oggi in panchina col Milan, ha commentato l'infortunio di Ibrahimovic: "Il problema è muscolare, serviranno controlli".

Il dolce e l'amaro: Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista dell'ennesima prestazione straordinaria contro il , ma ha lasciato il campo per infortunio.

Ibrahimovic si accasciato a terra toccandosi la coscia ed è stato sostituito intorno al 78', lasciando il posto a Colombo.

Daniele Bonera, oggi in panchina col in virtù dell'indisponibilità per Covid di Pioli e del vice Murelli, ha analizzato quelle che sono le prime impressioni sull'infortunio di Ibrahimovic.

"Quello che filtra da Ibra è che il problema è muscolare, farà gli esami e capiremo nei prossimi giorni i tempi di recupero. Non c’è ancora indicazione sull’entità, diciamo che Zlatan non è solito uscire dal campo quindi l’infortunio c’è… aspettiamo l’esito dei controlli e capiremo, ci vorrà qualche giorno per saperlo”.

Il Milan si è ripreso la vetta della classifica, scavalcando il , e per Bonera è arrivata la grande soddisfazione di espugnare il San Paolo dopo 10 anni sulla panchina del Milan.