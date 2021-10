Infortunio al ginocchio per Zaniolo: sostituito nel primo tempo di Juventus-Roma

Nicolò Zaniolo è stato sostituito al 26' del primo tempo della sfida tra Juve e Roma: trauma al ginocchio sinistro, esami nelle prossime ore.

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho. Nel corso del primo tempo della sfida contro la Juventus all'Allianz stadium, Nicolò Zaniolo ha lasciato il campo per infortunio.

In seguito a un controllo volante, Zaniolo ha avvertito un fastidio. Dopo aver fatto cenno a Mourinho e alla panchina della Roma, il numero 22 dei giallorossi ha provato a stringere i denti, ma tre minuti più tardi ha chiesto il cambio.

Cambio forzato per lo Special One al 26' del primo tempo, dunque: Mou, al posto di Zaniolo, ha inserito sul terreno di gioco Stephan El Shaarawy. Le condizioni del classe 1999 verranno valutate nelle prossime ore, con il calciatore della Roma che potrebbe sottoporsi ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

Secondo quanto riportato da 'DAZN', si tratta di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro che necessiterà di esami che verranno effettuati nelle prossime ore: dalle prime sensazioni, non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave.