Infortunio Gabbia, è stiramento al collaterale: almeno un mese di stop

Uscito per infortunio contro il Parma, Matteo Gabbia vede finire qui il proprio 2020. Attesa anche per capire le condizioni di Bennacer.

Non arrivano buone notizie per il all'indomani del 2-2 di San Siro strappato contro il allo scadere: uno dei titolari, Matteo Gabbia, è rimasto vittima di un infortunio non di poco conto

Uscito dopo pochi minuti dal calcio d'inizio, il difensore rossonero ha rimediato uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

Sono escluse lesioni al crociato, il che avrebbe fatto slittare inevitabilmente i tempi di recupero che, alla luce di questo problema, dovrebbero aggirarsi attorno ad un mese. Domani sarà effettuato un nuovo controllo medico.

Per quanto riguarda Ismaël Bennacer, anche lui sostituito durante la gara contro il Parma, gli esami hanno confermato il timore dello stiramento ai flessori della coscia. L'algerino però potrebbe tornare in campo subito dopo la sosta natalizia. Il suo 2020 comunque è già finito.