Infortunio per Diawara, Fonseca rivela: "Trauma al ginocchio sinistro"

Costretto a uscire anzitempo dalla sfida con la Juventus, Diawara preoccupa la Roma: "Speriamo che possa esserci per il derby".

Oltre al danno, la beffa. Non solo la sconfitta per 3-1 in casa della , che estromette la dalla Coppa : i giallorossi devono fare i conti anche con i guaio fisico rimediato da Amadou Diawara, costretto a uscire dal campo a un quarto d'ora dalla fine.

L'ex centrocampista del è tornato in panchina, rimpiazzato da Bruno Peres, toccandosi visibilmente il ginocchio sinistro. E al termine del match Paulo Fonseca, parlando con i giornalisti in sala stampa, non ha nascosto la propria preoccupazione.

"Diawara ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro. Domani valutiamo".

Discorso che Fonseca aveva fatto qualche minuto prima in televisione, parlando davanti alle telecamere della Rai. Con particolare riferimento al derby contro la in programma domenica.