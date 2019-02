Infortunio di Icardi, l'Inter vuole verificare: mercoledì gli accertamenti

Secondo la Gazzetta, Icardi si sottoporrà a una serie di accertamenti clinici prescritti da Piero Volpi, medico sociale dell’Inter.

La fascia da capitano assegnata ad Handanovic. La mancata partecipazione alla trasferta di Vienna. L'infortunio sbandierato su social di casa Inter e dello stesso ex capitano. Le lacrime di Wanda Nara e la verità di Marotta., la telenovela 2019 porta, secondo la Gazzetta dello Sport, ad un nuovo episodio. Numero, imprecisato.

Nella giornata di mercoledì, infatti, l'attaccante argentino si sottoporrà secondo la rosea a una serie di accertamenti clinici prescritti da Piero Volpi, medico sociale della società nerazzurra. L'Inter vuole accertarsi con sicurezza dell'effettivo problema accusato da Icardi negli ultimi giorni, per il quale ha iniziato la fisioterapia.

Dopo l'indiscrezione del quotidiano, è arrivato l'immediato post social di Wanda Nara, furiosa per quanto scritto su Icardi.

"Vergognoso! La Gazzetta è partner dell’Inter. Continuare a dire queste cazzate è ancora più pericoloso. La verità è sempre e solo una".

Problema a ginocchio e caviglia per l'attaccante dell'Inter, che continua a non essere vicino al ritorno in squadra. Sembravano essere arrivati segnali di distensione dopo la partecipazione televisiva di Wanda Nara, ma a quanto pare le parti sono ancora estramamente lontane dal riappacificarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni della rosea, Icardi aspetterebbe ancora le scuse del club per la decisione di togliergli la fascia. Alcuni compagni, leggasi Perisic e Brozovic, aspetterebbero delucidazioni, mentre la società non si è mostrata dura nei confronti del giocatore pubblicamente, festeggiando il compleanno di Icardi via social.

Intanto senza Icardi l'Inter ha conquistato, seppure senza brillare particolarmente, i successi contro Rapid Vienna e Parma. Nonostante questo i tifosi aspettano il ritorno dell'attaccante, giudicato come presente e futuro. Sopratutto se dovesse profilarsi un nuovo, reale, interesse della Juventus.