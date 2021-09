Infortunio Demme: quando torna e quante partite salta

Il centrocampista del Napoli è out per infortunio in questo inizio di stagione e dovrebbe tornare tra circa un mese.

Doveva essere uno degli elementi chiave del centrocampo del Napoli, ma la sua stagione è partita nel modo peggiore possibile. Diego Demme, per la verità, la stagione non l'ha neanche cominciata.

Il centrocampista tedesco, infatti, non ha fatto neanche in tempo a far vedere le sue qualità al nuovo tecnico partenopeo Luciano Spalletti che si è dovuto fermare per via di un brutto infortunio.

L'INFORTUNIO DI DEMME

Era la prima amichevole estiva del Napoli, in programma il 24 luglio contro la Pro Vercelli, quando Demme si procura un infortunio al ginocchio destro. Il responso dopo i primi esami è impietoso.

"Diego Demme, uscito per infortunio dopo 18 minuti di Napoli-Pro Vercelli, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro”.

Il centrocampista azzurro si ferma quindi già all'inizio della preparazione estiva, dovendo fermarsi - almeno questa era la previsione iniziale - per un periodo di 8-12 settimane.

QUALI PARTITE SALTA DEMME

Oltre ad essere ovviamente indisponibile per tutte le amichevoli estive, Demme non ha neanche preso parte alle prime due sfide di campionato che il Napoli ha giocato contro Venezia e Genoa.

Il calvario di Demme dovrebbe terminare per metà ottobre. Spalletti non potrà quindi contare sul giocatore per i match di campionato contro Juventus, Udinese, Sampdoria, Cagliari e Fiorentina. Out anche per le prime sfide di Europa League, contro Leicester e Spartak Mosca.

QUANDO TORNA DEMME?

Come già accennato, Demme dovrebbe tornare arruolabile intorno alla metà di ottobre e quindi dopo a prossima pausa per le Nazionali. Il match designato per rivederlo nel cuore della mediana del Napoli, quindi, dovrebbe essere quello del 17 ottobre contro il Torino.