Infortunio Demiral, è rottura del crociato del ginocchio sinistro

Verdetto impietoso per Demiral, che oggi si è sottoposto ad accertamenti al J Medical: rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Brutte notizie in casa : la stagione di Merih Demiral è giunta al capolinea. Il centrale turco, fresco di primo goal in bianconero, in occasione del match contro i giallorossi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questo, infatti, l'impieto verdetto emerso dagli esami effettuati oggi al J Medical.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".

Una brutta tegola per la Signora, che ad agosto aveva già perso Giorgio Chiellini per il medesimo infortunio. E, ora, proprio nel rientro dell'esperto centrale toscano si ripongono le speranze degli uomini della Continassa che, intanto, hanno tolto Daniele Rugani dal mercato.

L'annata calcistica di Demiral, la sua prima sotto la Mole, termina con 7 presenze e 1 rete. Contributi maiuscoli che hanno portato Maurizio Sarri ad affidarsi con continuità all'ex , cresciuto enormemente in termini di personalità.

Occhi rivolti su Matthijs De Ligt, subentrato all'Olimpico proprio al posto del turco. Un contributo, quello proposto dall'olandese, che lascia ben sperare la nel breve e lungo periodo. Adesso, infatti, tocca a lui prendersi definitivamente Madama.

Demiral, infine, non parteciperà a . Con la , nel gruppo A, avrebbe affrontato l' . Insomma, malasorte al potere per lui e per Nicolò Zaniolo, anch'egli fresco di grave infortunio in -Juve.