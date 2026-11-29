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Il portiere della Fiorentina costretto al cambio nel primo tempo contro l'Udinese: le ultime sulle condizioni dello spagnolo, quando torna De Gea e chi gioca al suo posto.

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Bruttissime notizie per la Fiorentina di Paolo Vanoli che, sotto 1-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, deve rinunciare anche a David De Gea, uno dei capitani della formazione viola e leader indiscussi della squadra toscana.

Il portiere spagnolo, grande protagonista della prima frazione a Udine con tre stupendi salvataggi - prima su Ekkelenkamp, poi su Zaniolo e infine Karlstrom -, che stano tenendo a galla la Fiorentina da un passivo peggiore.

Proprio durante una di queste parate, in particolar modo quella finale sul colpo di testa di Karlstrom che era stato abile ad anticipare Pellegrino, De Gea ha subito un infortunio che non gli ha permesso di continuare la sua gara odierna, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Molto reattivo, l'estremo difensore spagnolo ex Manchester United, si è reso protagonista di questo intervento plastico per salvare la sfera che stava terminando in rete, centimetri al di sotto della traversa dal portiere difesa quest'oggi.

A seguito di questo salto all'indietro e dell'atterraggio a terra conseguente, nel tentativo riuscito di neutralizzare l'occasione per i friulani, De Gea si è immediatamente toccato il polpaccio della gamba destra, richiamando subito l'attenzione dello staff medico della formazione viola: i medici entrano, monitorano le condizioni del portiere della Fiorentina e chiedono a Vanoli di effettuare il cambio.

Arriva la sostituzione e, al posto di De Gea, è entrato subito Christensen. Ora serviranno i classici esami strumentali di rito per comprendere l'entità dell'infortunio e capire quali potranno essere i tempi di recupero per il portiere viola, specialmente dato che la zona del corpo infortunatosi è di quelle estremamente delicate.

Le prime sensazioni non sono positive, ma si attendono aggiornamenti ufficiali in merito.