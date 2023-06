Infortunio per De Bruyne: problema al flessore, al suo posto Foden

La finale del centrocampista belga è durata solo 36': un problema al flessore l'ha messo ko. Al suo posto è entrato Foden.

La finale di Kevin De Bruyne si è chiusa dopo appena 36': il centrocampista del Manchester City ha rimediato un problema al flessore che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca chiudendo anzitempo il match contro l'Inter.

Allo scoccare della mezz'ora, infatti, il belga ha accusato un problema di natura muscolare in allungo, restando dolorante a terra.

Rialzatosi dopo qualche istante di apprensione, il classe 1991 ha inizialmente ripreso il proprio posto in campo, ma dopo soli sei giri d'orologio ha dovuto arrendersi, questa volta definitivamente.

E così Guardiola è corso subito ai ripari ha deciso di inserire Phil Foden - che già si stava scaldando da qualche minuto - per sopperire al problema di De Bruyne che, per la seconda volta in carriera, si infortuna in una finale di Champions League.

Due anni fa, nella sfida in salsa inglese contro il Chelsea, aveva lasciato il campo a mezz'ora dalla fine a causa di una doppia frattura, una orbitale e una al naso.

Un trend decisamente negativo. Dai sentori di vera e propria maledizione. Il City dovrà dare la caccia alla sua prima Champions senza l'apporto del numero 17.