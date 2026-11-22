Condividi Segui GOAL su Google

Keinan Davis era in dubbio per Bologna-Udinese, ma l'attaccante non era disponibile neppure in panchina. E dopo la partita è arrivata la notizia di una ricaduta dal precedente infortunio.

Pubblicità

L'attaccante era uno dei protagonisti più attesi invece, come detto, Keinan Davis a Bologna non era a disposizione di Paolo Zanetti che in attacco ha quindi puntato su Zaniolo con Ekkelenkamp e Lovric alle sue spalle.

Una scelta che alla fine ha pagato, dato che proprio Zaniolo ha realizzato il goal del pareggio dopo l'iniziale vantaggio firmato da Zortea. Ma al termine della gara non sono arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni di Davis.

COME STA E QUANDO TORNA DAVIS

A spiegare i motivi dell'assenza di Davis in panchina per Bologna-Udinese del 22 novembre è stato lo stesso Paolo Zanetti, che ha lanciato un piccolo allarme sull'attaccante titolare della formazione friulana.

"Davis dovrà essere valutato giorno per giorno, ha avuto una ricaduta in una zona diversa rispetto all'ultimo infortunio. Dobbiamo aspettarlo per poi averlo a disposizione nel momento più importante della stagione, servirà sopperire a un'assenza molto importante" ha ammesso il tecnico dell'Udinese.

Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero necessari per rivedere in campo Keinan Davis. Ma la sensazione è che servirà almeno qualche settimana anche considerati i precedenti infortuni dell'attaccante, sempre di natura muscolare.

Argomenti correlati

Zanetti ha chiosato: "Abbiamo un giocatore come Davis fortissimo per noi. Se vogliamo sempre recuperarlo, preferisco che recuperi totalmente e averlo per il resto della stagione. Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante. Avevamo scelte obbligate, senza difenderci".

I PRECEDENTI INFORTUNI E LE ALTERNATIVE A DAVIS

Come dicevamo sopra, d'altronde, Davis non è purtroppo nuovo a infortuni muscolari. L'attaccante, ad esempio, aveva già saltato la prima giornata di questo campionato a causa di un affaticamento. Mentre a settembre la sua partita contro il Cagliari era durata solo trentasette minuti.

Pubblicità Pubblicità

In quel caso Davis aveva recuperato presto tornando in campo subito dopo la sosta di settembre. Nella scorsa stagione Davis invece da febbraio a maggio aveva saltato qualcosa come sei partite di campionato sempre per problemi fisici. Ora ecco il nuovo stop.

Ma quali sono le alternative a Davis per l'attacco? Zanetti dopo Bologna-Udinese ha parlato così dei possibili sostituti: "Bayo vive di strappi e di corsa e nelle ultime 8 partite ha fatto 31 minuti complessivi. Sarebbe stato un cambio annunciato.

Pubblicità Pubblicità

Per questo ho scelto di partite senza punte anche perché l'avevamo preparata cercando la profondità di Zaniolo ed Ekkelenkamp. Secondo me la scelta che ho fatto è stata giusta".

Una soluzione che potrebbe essere ripetuta anche nelle settimane successive anche perché Gueye, possibile sostituto naturale di Davis per caratteristiche, è attualmente infortunato e rientrerà solo a gennaio 2027.