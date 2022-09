Infortunio per Danilo: problema a una caviglia, ma rimane in campo fino al 90'

Nonostante un guaio fisico, Danilo non ha lasciato il campo. E alla fine il migliore in campo della Juventus, dopo Perin, è stato proprio lui.

Se il gioco latita - eccome se latita - nemmeno dal punto di vista degli infortuni la Juventus può dormire sonni particolarmente sereni. L'ultimo problema fisico riguarda Danilo, vittima di un guaio a una caviglia durante la partita pareggiata in casa della Fiorentina.

Nella ripresa del match del Franchi, l'ex difensore di Real Madrid e Manchester City si è immolato per deviare sul fondo un cross di Dodô, rischiando peraltro l'autorete. E in quest'occasione ha avvertito un problema alla caviglia destra, rimanendo a terra per qualche secondo.

Lo staff medico della Juventus è entrato in campo per soccorrere Danilo, particolarmente dolorante, a cui è stato applicato ghiaccio sulla caviglia. Ma dopo qualche secondo il brasiliano si è rialzato, riprendendo a giocare.

Stoico e sofferente per il dolore, Danilo è rimasto in campo fino al 90', anche perché all'83' Allegri ha esaurito i cinque cambi a disposizione inserendo Fagioli per Paredes. Il brasiliano ha peraltro retto la difesa con una grande prestazione: il migliore in campo di una Juventus che nel secondo tempo non ha mai spaventato Terracciano, dopo il muro Perin, alla fine è stato proprio lui.

Certo, ora andranno valutate con attenzione le condizioni dell'ex City, reinventatosi centrale difensivo. Specialmente in vista dei prossimi impegni: martedì sera la Juventus tornerà immediatamente in campo in casa del PSG, per la prima giornata dei gironi di Champions League.