D'Ambrosio ko, Inter in ansia: si teme per i legamenti del ginocchio

In giornata esami al ginocchio sinistro per Danilo D'Ambrosio, infortunatosi nel finale di Sampdoria-Inter: si teme una lesione ai legamenti.

Le condizioni di Danilo D'Ambrosio preoccupano l' . Il brutto movimento del ginocchio sinistro nel finale di Marassi ha costretto il difensore a lasciare il campo dolorante, alimentando dubbi sull'entità del danno rimediato.

D'Ambrosio, subentrato a Skriniar a 10' dal termine del match perso contro la , in pieno recupero è scivolato in malo modo sul prato reso fangoso dalla pioggia in un contrasto di gioco compiendo una torsione innaturale.

In giornata previsti gli esami strumentali, che faranno luce sull'infortunio al ginocchio del calciatore napoletano: come spiega la 'Gazzetta dello Sport', il timore dell'Inter è che oltre alla distorsione possa esserci una lesione dei legamenti.

Il ko di D'Ambrosio, rischia di ridurre la 'coperta' in difesa a disposizione di Conte: i nerazzurri e il tecnico salentino attendono l'esito dei controlli.