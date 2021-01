D'Ambrosio ko, l'Inter: "Distrazione al collaterale del ginocchio"

Gli esami al ginocchio sinistro svolti da Danilo D'Ambrosio, ko nel finale di Samp-Inter, hanno evidenziato una distrazione al collaterale mediale.

Le condizioni di Danilo D'Ambrosio non fanno dormire sonni tranquilli all' . Il brutto movimento del ginocchio sinistro nel finale di Marassi aveva costretto il difensore a lasciare il campo dolorante, alimentando dubbi sull'entità del danno rimediato.

D'Ambrosio, subentrato a Skriniar a 10' dal termine del match perso contro la , in pieno recupero era scivolato in malo modo sul prato reso fangoso dalla pioggia in un contrasto di gioco compiendo una torsione innaturale.

In mattinata svolti i controlli del caso, che hanno fatto luce sull'infortunio del calciatore napoletano.

"Esami clinici e strumentali per Danilo D’Ambrosio questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di ieri durante la gara contro la Sampdoria. Gli esami hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro". "Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate nella prossima settimana".

Il ko di D'Ambrosio, riduce la 'coperta' in difesa a disposizione di Conte: per i nerazzurri e il tecnico salentino, una Befana da dimenticare.