Infortunio per Correa, lesione al collaterale: Juventus a forte rischio

Uscito anzitempo contro il Milan, il Tucu Correa ha rimediato un infortunio al ginocchio. Tra due settimane è in programma Juventus-Lazio.

Ko contro il , sempre più lontana da una avviata verso l'ennesimo scudetto. E nuovamente vittima dell'emergenza infortuni. Dopo la brutta sconfitta contro i rossoneri, la perde anche Joaquin Correa. Ed è un infortunio che, in un momento così, pesa come un macigno.

Lesione al collaterale del ginocchio sinistro: questa, recita 'Sky Sport', è l'entità dell'infortunio rimediato dal Tucu, sostituito dopo una ventina di minuti nel corso della ripresa da Cataldi. L'argentino aveva lasciato l'Olimpico zoppicante e con un tutore a proteggergli il ginocchio.

"Probabilmente lo perderemo - diceva Simone Inzaghi dopo la gara col Milan - Non avrebbe nemmeno dovuto giocare a causa di un problema a un polpaccio, però ha stretto i denti, così come Lucas Leiva e Adekanye. Siamo in difficoltà".

Il grosso problema della Lazio riguarda ora i tempi di recupero di Correa, che non tornerà in campo prima di 10-15 giorni. E considerando che tra due settimane esatte, ovvero il 22 luglio, è in programma la sfida in casa della Juventus, si capisce bene come in casa biancoceleste l'ansia non manchi.

La Lazio proverà a recuperare Correa proprio per il match dell'Allianz Stadium. Magari senza forzare la mano, viste le precedenti noie fisiche del Tucu, per evitare di provocare ricadute. In ogni caso, è un'altra mazzata alle residue speranze di aggancio al primo posto.