Infortunio Coric, la Roma perde anche lui: lesione al polpaccio

Non è proprio periodo per la Roma: Ante Coric si aggiunge alla già lunga lista di infortunati. Infortunio muscolare per il centrocampista croato.

Non finiscono le brutte notizie per la Roma e in particolare per Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid e l'infortunio di El Shaarawy nella serata dell'Olimpico, si è fermato oggi anche Ante Coric.

Il giovane centrocampista croato, entrato nel secondo tempo proprio martedì contro il Real Madrid, poteva essere una buona alternativa per il tecnico della Roma, ma un nuovo infortunio ha complicato i piani dell'ex Sassuolo.

In particolare, come riporta 'Sky Sport', si tratta di una lesione al polpaccio. La Roma non ha comunicato i tempi di recupero a cui dovrà sottostare Coric, ma certamente l'ex gioiello della Dinamo Zagabria sarà costretto a saltare il big match di domenica sera contro l'Inter.

Non sarà l'unica assenza, come si sa. Tanto che ieri sera, dopo la gara contro il Real Madrid, Di Francesco ha rivelato: "Dzeko, Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi non ci saranno al 100%".

Quello di Coric è l'ennesimo infortunio muscolare per una squadra che ha sofferto tantissimo dall'inizio della stagione a oggi. Oltre ai quattro di cui sopra, si aggiungono alla lista anche i guai di Pastore e Perotti. Tanti, troppi.

